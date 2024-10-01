日本トイザらスが運営する玩具・ベビー用品の総合専門店のトイザらス・ベビーザらスは、ハロウィンに大活躍するかわいいベビー服を豊富な品揃えで展開。ピカチュウデザインのロンパースも販売中だ。 参考：【写真】ピカチュウに“なりきり”できるかわいいロンパース 定番のパンプキンデザインのほか、ミッキーやピグレットなどディズニーの人気キャラクターになりきれる、