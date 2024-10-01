◇ナ・リーグブレーブス3−0メッツ（2024年9月30日アトランタ）最終盤までもつれることとなったナ・リーグのワイルドカード争いは30日（日本時間10月1日）、アトランタでブレーブスとメッツのダブルヘッダーが行われ、第2試合はブレーブスが勝利。最後の試合で7年連続ポストシーズン（PS）進出を決めた。第1試合を終盤の乱打戦で7−8で落としたブレーブス。第2試合に負ければPS進出を逃す崖っ縁に立たされていた。大リ