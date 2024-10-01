【世宗聯合ニュース】韓国の産業通商資源部が１日に発表した輸出入動向によると、９月の輸出額は５８７億７０００万ドル（約８兆５０００億円）で、前年同月比７．５％増加した。韓国の最大の輸出品、半導体の輸出額は前年同月比３７．１％増の１３６億ドルで、月間過去最高を記録した。韓国の月間輸出額は昨年１０月に前年同月比でプラスに転じてから、１２カ月連続の増加となった。９月の輸出額としては過去最高で、操業日数