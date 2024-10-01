スタントマンによる事故の再現を見守る生徒ら＝横浜市都筑区の市立早渕中学校横浜市立早渕中学校（同市都筑区）でこのほど、自転車交通安全教室が開かれ、同校の１、２年生約４００人が参加した。子どもや若年層の自転車事故を減らそうと、ＪＡ共済連神奈川が主催し、神奈川県警本部と都筑署が協力した。教室は、スタントマンが交通事故を再現することで、その恐怖を実感させる「スケアードストレート」という手法で実施。雨天