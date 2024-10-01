［ロンドン３０日ロイター］ - 英ロンドン金属取引所（ＬＭＥ）は３０日に開いたセミナーで、最も大幅な価格上昇が見込まれる卑金属に銅が選ばれたことを明らかにした。ＬＭＥで取引されている６つの卑金属に鉄鋼を加えた中で最も上昇余地の大きい金属を回答する非公式の投票で、セミナー参加者の４６％が銅と回答し、２位はスズで３６％だった。昨年も銅が首位（５３％）、スズが２位（２３％）だった。今年はスズが年初