千葉県船橋市の非公認キャラクター、“梨の妖精”こと「ふなっしー」。相変わらずお忙しいようで今日もお仕事なのですが、どうやら遅刻確定の模様。(。゜▽゜)あーもー遅刻だわ (@funassyiより引用)ふなっしーって、電車通勤するんですね。ビックリ! 全国にたくさんのご当地キャラクターがいますが、電車通勤するのはふなっしーだけかもしれません。さすが自腹で活動する“非公認”キャラ!それにしても、堂々と座っておられる(笑)