Praveen MenonHimanshi Akhand[シドニー １日 ロイター] - カタール航空は、ヴァージン・オーストラリアの株式２５％を米投資ファンドのベインキャピタルから取得する。両社が１日に発表した。ヴァージン・オーストラリアは新規株式公開（ＩＰＯ）に向けて規模を拡大し、国内市場を独占し、カンタス航空に対する競争力を高めることができる。両社は今後豪政府の承認を得る必要がある。豪政府は昨年、シドニー、メルボルン、