ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「12星座別×恋愛コラム」。別れたあとも、なぜか思い出してしまう相手……あなたにはいませんか？ 復縁はなかなか簡単ではありませんが、どうしてもあの人とヨリを戻したいと思ってしまうこともあるはず。あなたが復縁したくなるのは、どんなときでしょうか？ 12星座別に見ていきましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属小林みなみさん）■魚座（うお座