NZ銀行とNZ経済研究所が来週NZ中銀50bp引き下げを予想、四半期調査で物価上昇圧力緩和 NZドルが下落。NZ銀行（BNZ）とNZ経済研究所（NZIER）が9日の会合でNZ中銀が政策金利を50bp引き下げると予想している。 NZ銀行（BNZ）は当初、来週の会合で25bpの引き下げを予想していたが、きょう発表されたNZIER四半期調査がひどかったため、来週50bpの引き下げに予想を変更したと発表。インフレ抑制は中銀の目標だ、現在多くの部分で