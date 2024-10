Android向け「Thunderbird」のベータ版が2024年9月30日(月)にリリースされました。すでに日本でも利用可能になっていたので、実際にAndroidスマートフォンにインストールして外観などをチェックしてみました。Help Us Test the Thunderbird for Android Beta! - The Thunderbird Bloghttps://blog.thunderbird.net/2024/09/help-us-test-the-thunderbird-for-android-beta/Android向けThunderbirdは、以下のリンク先で配布されてい