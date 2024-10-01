「けんかのエネルギーは不毛」近ごろ、相次ぐ芸能人の事務所独立。9月11日には、女優の草刈民代（59）が自身のSNSで、今年3月にワタナベエンターテインメントとの契約が満了していたことを公表し、注目を集めている。還暦を前に一大決心を下した名女優が語る、仕事と家族――【前後編の後編】。＊＊＊【写真を見る】驚異の美ボディ！56歳で初のビキニに挑戦した草刈民代前編【草刈民代が語った独立の理由とは？「マネー