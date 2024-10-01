10月1日で“還暦”1964年10月1日、東海道新幹線が開業。今年の10月1日に新幹線は開業60周年、還暦を迎えた。60年間日本の大動脈として機能してきた「弾丸列車」は、今では速さ一辺倒ではなく、意外な方面で注目を集めている。【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】最長は「ほぼ半世紀」…新幹線「長寿車両ランキング」TOP5プロレスの試合、USJダンサーによるショー、巨人ファンのための貸切列車……これらはどれも、東海道新