国の特別史跡及び特別名勝に指定されている東京・文京区の「小石川後楽園」で秋の夜長を楽しめるイベントが始まった。好評の「夜間特別開園」で、昨年に続く２回目の開催。開放エリアを大幅に拡大し、風情豊かな景観のライトアップのほか、プロジェクションマッピングなどが楽しめる。「秋の夜長の小石川後楽園」では、１０月６日までの会期中、連日１８時から２１時（最終入園２０時）までの３時間は特別な演出が施される。琵