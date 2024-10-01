女優の志田未来（31）が1日までに自身のインスタグラムを更新。普段とは雰囲気がガラリと変わったヘアスタイルを披露した。志田は「今日セットしてもらった髪型がボーイッシュで可愛かった」とし、くしゃっとしたナチュラルなセットが施されたショートカット姿の写真を投稿した。フォロワーからは「あれ！いけめん！！」「すごい、イメチェンだね！」「未来ちゃんこの髪型最高にかわいい」「めちゃめちゃお似合い可愛いです