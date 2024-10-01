9月30日午後4時15分ごろ、福井港の西約40キロ沖合で、漁船から「人のようなものが浮いている」と118番があった。福井海上保安署によると、見つかったのは女性の遺体で、身に着けた黒っぽいジャージーには、手書きで「喜三」と書いてあった。石川県能登地方の記録的豪雨で輪島市の中学3年喜三翼音さん（14）と連絡が取れなくなっており、喜三さんの可能性があるとみて身元確認を進める。海保によると、遺体は潮流で流された可能