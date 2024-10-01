政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。石破内閣の顔ぶれについて、「非主流派の在庫一掃セール」と切り捨てた。番組では、この日午後に開かれる衆院本会議の首相指名選挙を経て発足する石破新内閣の閣僚人事の顔ぶれについて特集。閣僚１９人のうち、初入閣は１３人で、総裁選で石破氏の推薦人を務めた議員６人を起用したことを報じた。内閣のうちおよそ３分の１を“身内