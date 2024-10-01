東海道新幹線が10月1日で開業から60周年を迎えたのを記念して、東京駅で出発式が行われました。【映像】出発式の様子東海道新幹線は1964年に開業し、これまでに約70億人が乗車しました。開業当時の最高時速は210kmでしたが、現在では時速285kmに到達し、東京駅〜新大阪駅までの所要時間は4時間から2時間21分に短縮されました。「一層、皆様に愛される東海道新幹線を作っていくべく、努力を続けてまいります」（JR東海・丹羽俊