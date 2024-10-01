埼玉県所沢市の住宅に複数の男が押し入り、住人を刃物のようなもので切りつけ現金を奪いました。警察は1人を現行犯逮捕し、関係しているとみられる数人から事情を聴いています。【映像】事件現場付近の様子午前2時ごろ、所沢市北野新町の住宅で「ドアを叩いている音がする」と110番通報がありました。警察によりますと、複数の男が住宅に押し入り、住人の高齢男性に「金を出せ」と脅したうえで刃物のようなもので切り付け、