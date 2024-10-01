人気ゲーム「フォートナイト」を運営する米ゲーム大手エピックゲームズは9月30日、米グーグルと韓国サムスン電子を反トラスト法（独占禁止法）違反で提訴した。エピック側は、両社が共謀してグーグル以外のアプリストアを排除したと主張している。エピックは訴状で、グーグルとサムスンが共謀し、サムスンの最新のスマートフォンで「オートブロッカー」と呼ばれる機能を初期設定で「オン」にしたと主張。この機能をオフにする