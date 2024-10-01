メドレーはしっかり。９月３０日の取引終了後、有床病院・診療所向けの予約システムを手掛けるオフショア（神戸市中央区）を子会社化すると発表した。１０月１日付で、オフショアの発行済み株式のすべてを約２５億円で取得する。業績への影響は軽微とした。 出所：MINKABU PRESS