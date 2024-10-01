ジーエヌアイグループが大幅反発している。午前９時１５分ごろ、２４年１２月期第３四半期（７～９月）に株式評価益及び為替差益の合計で１６億２４００万円の利益が発生したと発表しており、好材料視されている。 豪マッコーリー社との自社株価予約取引に関して、上期に株式評価損１０億４４００万円をその他費用に計上したが、第３四半期に株価が上昇したことにより株式評価益５億８２００