「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１０時現在で、ＡＳＴＩが「売り予想数上昇」で１位となっている。 １日の東京市場で、ＡＳＴＩは大幅続落し連日で年初来安値を更新。９月２７日取引終了後に２５年３月期通期の連結業績予想と配当計画を引き下げたことが尾を引いているようだ。 売上高予想は従来の６４０億円から６１０億円（前期比４．１％減）に、営業利益予想は２５億円から