ＩＮＦＯＲＩＣＨが上げ幅を拡大した。９月３０日の取引終了後、フランチャイズ契約を結ぶタイ企業が、同国のコンビニエンスストア「７─Ｅｌｅｖｅｎ」の店舗でのモバイルバッテリーシェアリングの「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ」のサービス拠点拡大に向けたパートナーシップ契約の締結を発表。収益貢献を期待した買いを誘ったようだ。２０２４年末までに１８００拠点、２５年までに２５００拠点でのサӦ