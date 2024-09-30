昨シーズンから在籍する選手だけでなく新加入選手もアンケートに回答 【(C) 琉球ゴールデンキングス】 りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASONの開幕を目前に控えた選手たちにアンケートを実施。各選手から個性あふれる回答が届きました。今回は琉球ゴールデンキングスの選手たちの回答を紹介します。1．今シーズンの個人的注力ポイントは？2．今シーズンの注目選手は？3．最近