午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１７、値下がり銘柄数は４７４、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に機械、卸売、証券・商品、電気機器、非鉄など。値下がりで目立つのは空運、陸運など。 出所：MINKABU PRESS