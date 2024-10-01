エイジスが３日ぶりに反発している。９月３０日の取引終了後、２５年３月期連結業績予想について、売上高を３２９億円から３３０億円（前期比１０．０％増）へ、営業利益を２４億５０００万円から２８億円（同１１．１％増）へ、純利益を１６億５８００万円から２０億３６００万円（同６．６％増）へ上方修正したことが好感されている。 上期において、リテイルサポート事業における棚卸サービスの１店舗あたり