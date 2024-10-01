 「うまい味噌は、それだけでうまい。」それが今回ご紹介する『味噌屋のまかないみそ汁』シリーズのキャッチコピー。味噌本来の自然な味と香りを引き出した究極にシンプルな即席みそ汁がパッケージをリニューアルしたのでご紹介しよう。 ■秘蔵の味噌を使った究極にシンプルなみそ汁ひかり味噌（長野県）は味噌、味噌加工食品などを手がけている。国産原料をはじめ、世界中から高品質な原材料を調達。徹底した品質管理の