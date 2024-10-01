「フェルミ推定」を取り上げ、その回答から成果を出す人かどうかを判断できる理由を解説する（写真：jessie／PIXTA）「数字に弱く、論理的に考えられない」「何が言いたいのかわからないと言われてしまう」「魅力的なプレゼンができない」これらすべての悩みを解決し、2万人の「どんな時でも成果を出せるビジネスパーソン」を育てた実績を持つビジネス数学の第一人者、深沢真太郎氏が、生産性・評価・信頼のすべてを最短距離で爆増