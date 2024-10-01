バリスタがデザインしたカードが登場デジタル戦略本部の谷内さんスターバックスのプリペイドカードとして2002年に誕生し、20年以上も愛され続けている「スターバックス カード」。2024年9月30日から登場した4種類のカードは、初めて店舗のバリスタのデザインを採用したもの。バリスタとして店舗で働くパートナー(従業員)の自己表現の場や活躍の機会を創出するとともに、このデザインを通して、顧客に楽しんでもらい、ブランドとの