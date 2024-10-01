【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「まさか断髪式が菊池さんとの最初の対面の場になるとは思っていませんでした（笑）」（久間田琳加）「ちょっと気まずいですよね（笑）」（菊池風磨） ma2の人気コミック『私たちが恋する理由』（シュークリーム「OUR FEEL」連載）が、主演・菊池風磨（timelesz）×ヒロイン・久間田琳加でドラマ化（テレビ朝日系10月12日スタート）。年齢を重ねるごとに、いろい