現地９月30日に開催されたセリエA第６節で、GK鈴木彩艶が所属するパルマはホームでカリアリと対戦した。鈴木が先発したパルマは、34分にクロスからヘディングシュートを叩き込まれて失点。62分にはデニス・マンのゴールで追いつくも、75分にはボックス手前から鮮やかなコントロールショットを決められて勝ち越しを許す。その後、87分にエルナニがPKを決めて再び同点としたが、直後のキックオフからすぐさま決勝点を奪われて