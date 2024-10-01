札幌・すすきののホテルで2023年7月、男性の首を切断し、頭部を持ち去った事件で逮捕・起訴された親子3人のうち、母親・田村浩子被告の4回目の裁判がきょう（2024年10月1日）札幌地裁で午前11時から始まりました。弁護側による修被告の証人尋問が行われています。起訴状によりますと、浩子被告は2023年7月、娘の瑠奈被告（30）が殺害し切断した当時62歳の男性の頭部を自宅に隠すことを容認し、頭部を損壊する様子をビデオ撮影する