■儚げな表情を見せるSnow Man深澤辰哉 【動画】Snow Man深澤辰哉『わたしの宝物』キービジュアルの撮影風景 10月17日より放送がスタートする、松本若菜主演のドラマ『わたしの宝物』（フジテレビ系）公式SNSにて、深澤辰哉（Snow Man）のキービジュアル撮影風景が公開された。 本作は“托卵”をテーマにした大人の恋愛ドラマ。キービジュアルは松本演じる主人公の美羽が昼、田中圭演じる美羽の