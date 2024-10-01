12月20日公開の『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』の主題歌がなにわ男子「ありがとう心から」に決定した。また、本予告映像・メインビジュアルも解禁となった。メインビジュアル本作は、「忍たま乱太郎」の中でもファンの間で高い人気を誇る「小説 落第忍者乱太郎 ドクタケ忍者隊 最強の軍師」を映像化。監督は初代キャラクターデザインを務め、前作『劇場版アニメ 忍たま乱太郎 忍術学園全員出動! の段』(2011年)