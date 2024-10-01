中国メディアによると、中国上海市松江区のスーパーマーケットで9月30日夜、男が刃物で人々を切りつけた。男はその場で通報を受けて駆けつけた警察官に拘束された。負傷した18人が病院に搬送され、うち3人が死亡した。15人は命に別条はないという。男は30代で、個人的な金銭トラブルがあり、上海に来て鬱憤（うっぷん）を晴らそうと犯行に及んだという。（翻訳・編集/柳川）