今年4月にアルバム「BANG!」で日本デビューをし、現在Mnetで放送中のサバイバル番組「ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE」の出演で話題のTEMPESTが、約1年ぶりとなるT-OURを開催する。「2024 TEMPEST CONCERT [T-OUR:TEMPEST Voyage] in JAPAN」と題し12月13日(金)Zepp Namba、12月15日(日)Zepp Diver City(Tokyo)で開催される。本日午後6時よりTEMPEST JAPAN OFFICIAL FAN CLUB“iE JAPAN”の先行受付がスタートする。また、本