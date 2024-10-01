本体の軽量化もぜひ。Apple（アップル）の空間コンピュータ、Apple Vision Proが日本で発売されてから早3ヶ月。すでに安価モデルのウワサも出ていますが、気になる後継機モデルについてはパワフルなM5チップが搭載されるかもしれません。M5チップ搭載で、ついにApple Intelligenceに対応？ Image: Apple Appleアナリストのミンチー・クオ氏の情報に