インフルエンサー・ゆいぱんのデジタル限定写真集『はじめまして、わたしがゆいぱんです〜another edition〜』(ワニブックス)が10月1日より配信スタートされる。デジタル限定 ゆいぱん写真集『はじめまして、わたしがゆいぱんです〜another edition〜』撮影：野澤亘伸スポーツ観戦の客席でひときわ人目を引く姿で登場し、SNS上で瞬く間に有名人になったゆいぱん。SNSの総フォロワーは90万人を超え、日々ポストされる彼女の写真や