【ニューヨーク聯合ニュース】北朝鮮の金星（キム・ソン）国連大使は９月３０日（現地時間）、ニューヨークでの国連総会一般討論で演説し、主権国家の合法的権利である自衛権について、振り返ることも、過去に戻ることもしないと述べた。また核問題については誰とも交渉しないとし、非核化交渉を拒否し、「核保有国」の立場を維持すると主張した。核保有を正当な自衛権と強調し、核問題を巡る協議で譲歩しない姿勢を明らかに