◇デンマーク1部ブレンビー1―4ノアシェラン（2024年9月30日デンマーク・ファルム）ブレンビーのFW鈴木唯人（22）が3戦連続でゴールを決めた。前半13分に右からの折り返しにファーサイドで頭を合わせて今季3点目となる先制点。初ゴールは開幕8試合目と出遅れたが、そこから加速している。鈴木は加入1年目だった昨季、最後の11試合で7得点6アシストと驚異的な活躍を見せた。3戦連発は絶好調だった当時でさえ記録できず