東京都内で街頭演説する立憲民主党の野田代表＝1日午前立憲民主党野田佳彦代表は1日、自民党の石破茂総裁が首相就任前に衆院選日程を表明したことについて「明らかに憲法違反の疑いがある」と非難した。「異常だ。まだ首相になっていない人がなぜ解散を決めることができるのか」と東京都内の街頭演説で指摘した。野田氏は、衆院解散が「内閣の助言と承認」に基づく天皇の国事行為の一つとして憲法7条で定められている点に言