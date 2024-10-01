◇浜田亜理沙（３６）埼玉支部１０４期１０月２２日に地元・戸田で開幕するＳＧ「第７１回ダービー」に出場する。ボートレース界でも最も歴史があり、格式のある大会と言われるダービーに初出場。「とりあえず頑張るだけです。行ったことがないので、イメージが湧かないけど、頑張りたいと思います」とまさに?初心?で挑む。３月の戸田クラシック、５月の多摩川オールスターに続き、３回目のＳＧ挑戦。オールスターでは予選突破