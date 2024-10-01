東京大学や北海道大学などのチームは30日に会見を開き、製造過程で実質的に二酸化炭素（CO２）を出さない新たなコンクリート素材を開発したと発表した。CO２排出量よりも吸収量が上回るという。今後、建築基準法上の認定を受けた上で、2029年度には実際に建材として使うことを目指す。【図解】なぜコンクリート製造でCO2が大量排出？コンクリートの原料であるセメントをつくる過程では、炭酸カルシウム（石灰石）に粘土などを