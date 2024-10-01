大阪市は、ふるさと納税の返礼品として2025年大阪・関西万博の入場チケットの提供を始める。ふるさと納税サイト「ふるなび」で10月7日から寄付の申し込みを受け付ける。【写真】大阪万博に欠ける「お客さん目線」と東京五輪の影東浩紀さんの直言市によると、2万5千円の寄付で大人1人分の万博会期中の「1日券」、10万円の寄付で期間中に何度でも入場できる「通期パス」がもらえる。チケットは電子チケットで発券され、発券の