異国の地で新たな一歩を踏み出す。バレーボール女子でパリ五輪代表のセッター・関菜々巳（２５）は、２０２４〜２５年シーズンからイタリア１部リーグのイモコ・コネリアーノでプレーする。五輪では１次リーグ敗退に終わり、リベンジに向けて世界最高峰の舞台への挑戦を決断した。６日（日本時間７日）のシーズン開幕を前に、本人を直撃。千葉・柏井高時代に「オール５」と学業も優秀だった才女が、自ら貫いてきた?バレー愛?につ