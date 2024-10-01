ＭＬＢ歴代最多の通算４２５６安打を放った?安打王?ピート・ローズ氏（享年８３）が死去したと９月３０日（日本時間１０月１日）に所属球団だったレッズが発表した。レッズの代表兼マネージングパートナーのボブ・カステリーニ氏は「私たちは深い悲しみに暮れています。彼がこのスポーツ界で最も情熱的な選手の１人であり、彼が所属したすべてのチームは彼のおかげでさらに強くなった。ピートは根っからの?レッド?でした。ピート