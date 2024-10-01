３０日に始まったＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」で主人公・米田結を演じる橋本環奈の収録インタビューが、１日の同局「おはよう日本」で放送された。視聴者について「どういう反応をしてくれるのかっていうのがすごく楽しみ」という橋本。「今回、食と?ギャル?がテーマっていうことで、たぶん皆さん想像ができないと思うんですよね」。オリジナル作品であることも含めて「楽しんでいただけるのではないかと思います」と語っ