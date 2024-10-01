スペイン１部アトレチコ・マドリードのＦＷアントワーヌ・グリーズマン（３３）が、フランス代表からの引退を表明した理由とは――。先月３０日に自身のＸ（旧ツイッター）で代表引退を表明。「たくさんの思い出を胸に、人生のこの章を閉じる。この素晴らしいトリコロールの冒険をありがとう。また会いましょう」などとつづった。代表通算１３７試合で４４ゴール、３３アシストをマーク。２０１８年ロシアＷ杯では主力として