［北京／香港３０日ロイター］ - 中国の習近平指導部が２０２４年の成長目標達成に向け、大々的な景気刺激策を打ち出した。経済成長のために、これまでの投資頼みから消費者重視にかじを切ったが、持続的な原動力にする道のりは険しい。ロイターは先週、 中国財政省が新たな財政刺激策の一環で今年約２兆元（２８４０億ドル）相当の特別国債を発行する予定だと伝えた。うち１兆元が消費財購入の助成や子育て支援など消費喚