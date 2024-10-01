オーストラリア発、全世界で人気爆発中のアニメがついに地上波に登場！ 「ブルーイ」 放送決定！ テレ東で2024年10月26日（土）午前7時00分から 「イニミニマニモ」内で放送スタート！！ BBC（英国放送協会）の国際商業部門BBC Studiosは、2024年10月26日から、毎週土曜朝7時00分より、テレ東にて、「イニミニマニモ」枠内で「ブルーイ」を放送いたします。 Joe Brumm原作・脚本、エミー賞受